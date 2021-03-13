Вниманию жителей Риги, Лиепаи и Огре: в шести автобусах ехали больные Covid-19

8 марта больной коронавирусом пассажир ездил на четырех разных автобусах. 10 марта другой пассажир ездил на двух автобусах. Центр профилактики и контроля заболеваний просит пассажиров этих рейсов следить за своим здоровьем.

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8 марта инфицированный пассажир выехал в 5:40 из Огре в Огресгалс (рейс 6110 компании CATA), затем в 12:18 сел на автобус той же компании до Павулени (рейс 6067 Огре — Ледмане — Кейпене — Павулени), затем в 14:30 сел на автобус Павулени — Ледмане — Икшкиле — Риге (рейс той же компании, №7229) и в 17:45 выехал обратно в Огресгалс на автобусе Рига — Огре — Огресгалс (рейс 7788).

10 марта другой больной пассажир в 8:05 выехал из Скрунды в Ригу на автобусе Лиепая — Калнциемс — Рига (рейс 7937 компании Liepājas autobusu parks), а затем поехал обратно в Скрунду в 12:40 на автобусе Рига — Салдус — Лиепая (рейс 7037 компании Nordeka).