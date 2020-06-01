Вниманию жителей: во вторник в Зиепниеккалнсе и Торнякалнсе не будет горячей воды

Чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону и своевременно обнаружить места возможных повреждений теплосетей, AS RĪGAS SILTUMS во вторник, 2 июня, будет проводить гидравлическую проверку теплосетей в Зиепниеккалнсе и Торнякалнсе.

Гидравлическая проверка будет произведена в течение одного дня. Подача горячей воды возобновится в тот же день вечером, за исключением тех мест, где будут обнаружены повреждения, -- там возможен перерыв в подаче горячей воды до устранения повреждения.

Для безопасности жителей, чтобы в случае наличия повреждения теплосети в окружающей среде не разлился горячий теплоноситель (вода зеленоватого цвета), до гидравлической проверки его охладят до +45 градусов, и поэтому температура горячей воды уже в понедельник вечером начнет понижаться.

Во время проверки теплосети являются объектом повышенной опасности, давление в них достигает 16 атмосфер.