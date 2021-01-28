Внимаю водителей: на дорогах снег и обледенение (список)

На дорогах Латвии работает 164 единиц техники Latvijas autoceļu uzturētājs, поскольку снег и обледенения усложняют условия на многих главных дорогах и на почти всех региональных, кроме окрестностей Вентспилса, Кулдиги и Салдуса.
Усложнены условия на следующих участках главных дорог:
- Таллинское шоссе (А1) от Берги до Бирини;
- Видземское шоссе (А2) от Риги до поворота на Рауну и от поворота на Алуксне до Вецлайцене;
- Валмиерское шоссе (А3) от Мурьяни до Браслского моста;
- Рижская окружная дорога (А4 и А5) полностью;
- Даугавпилсское шоссе (А6) полностью;
- Бауское шоссе (А7) полностью;
- Елгавское шоссе (А8) полностью;
- Лиепайское шоссе (А9) от Риги до Аннениеки;
- Вентспилсское шоссе (А10) от Риги до Усмы;
- дорога Лиепая — Руцава (А11) полностью;
- Резекненское шоссе (А12) полностью;
- дорога Гребнево — Медуми (А13) полностью;
- Даугавпилсская окружная дорога (А14) полностью;
- Резекненская окружная дорога (А15) полностью;
- дорога Тинужи — Кокнесе (P80) полностью.
О скользких участках можно сообщать по бесплатному круглосуточному телефону Latvijas Valsts ceļi 80005555.