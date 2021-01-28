Внимаю водителей: на дорогах снег и обледенение (список)

На дорогах Латвии работает 164 единиц техники Latvijas autoceļu uzturētājs, поскольку снег и обледенения усложняют условия на многих главных дорогах и на почти всех региональных, кроме окрестностей Вентспилса, Кулдиги и Салдуса.

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Усложнены условия на следующих участках главных дорог:

Таллинское шоссе (А1) от Берги до Бирини;

Видземское шоссе (А2) от Риги до поворота на Рауну и от поворота на Алуксне до Вецлайцене;

Валмиерское шоссе (А3) от Мурьяни до Браслского моста;

Рижская окружная дорога (А4 и А5) полностью;

Даугавпилсское шоссе (А6) полностью;

Бауское шоссе (А7) полностью;

Елгавское шоссе (А8) полностью;

Лиепайское шоссе (А9) от Риги до Аннениеки;

Вентспилсское шоссе (А10) от Риги до Усмы;

дорога Лиепая — Руцава (А11) полностью;

Резекненское шоссе (А12) полностью;

дорога Гребнево — Медуми (А13) полностью;

Даугавпилсская окружная дорога (А14) полностью;

Резекненская окружная дорога (А15) полностью;

дорога Тинужи — Кокнесе (P80) полностью.

О скользких участках можно сообщать по бесплатному круглосуточному телефону Latvijas Valsts ceļi 80005555.