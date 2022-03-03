Вновь не удалось избрать нового председателя Конституционного суда

После нескольких туров голосования Конституционный суд Латвии снова не смог назначить нового председателя. На должность судьи были назначены двое судьи — Янис Нейманис и Дайга Резевска, оба согласились баллотироваться.

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В первом туре за Нейманиса проголосовали трое судей, четверо были против. Такой же результат голосования был и у Резевской. Суд принял решение о перерыве и еще раз проголосовать за тех же кандидатов — результаты оказались такими же.

Суд объявил о еще одном перерыве, а затем сообщил о том, что для выдвижения новых кандидатов потребуется время. Заседание продолжится 10 марта в 12:00, суд будет пробовать назначить судью в третий раз.

Уже сообщалось, что 24 февраля судьи не смогли прийти к согласию по поводу назначения судьи и перенесли заседание на сегодня, четверг 3 марта.

До назначения нового председателя КС его обязанности выполняет заместитель председателя Алдис Лавиньш. Прежняя председательница КС Санита Осипова покинула должность 11 февраля в связи с окончанием полномочий.

Председателя Конституционного суда выбирают на три года судьи конституционного суда на закрытом голосовании. Если суд снова никого не выберет, голосование будет повторяться, исключая невыбранных кандидатов — это будет происходить до тех пор, пока один из кандидатов не получит необходимое количество голосов. Если в последнем раунде голосования выбрать кандидата также не удастся, назначение кандидатов начнется заново.