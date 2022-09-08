В четверг, 8 сентября, Сейм решил передать на рассмотрение в парламентские комиссии сразу два проекта поправок к Иммиграционному закону. Оба законопроекта предусматривает ужесточение выдачи временнных ВНЖ гражданам России, а также выдвигают требования владения государственным языком к обладателям постоянных ВНЖ. Однако первый законопроект, поданный Национальным объединением и "Консервативными" — более радикален. Второй, поданный Кабинетом министров — несколько более умеренный.

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Какой из двух законопроектов "победит" в предвыборном политическом соревновании, покажут ближайшие заседания 13-го Сейма.

Национал-консервативный проект

В жаркое предвыборное время две правительственные партии — Национальное объединение и "Консервативные" — разработали свой проект поправок к Иммиграционному закону, который, как следует из идеологии этих партий, максимально перекрывает возможности получения временного ВНЖ гражданами России.

Главная мысль: выдача повторных временных ВНЖ гражданам России должна быть прекращена с момента вступления закона в силу и на неустановленный срок. Также партии национал-консервативного крыла коалиции предлагают сократить перечень перечисленных исключений, в которых временные ВНЖ все же гражданам РФ выдаются (со всем перечнем ныне действующих исключений можно ознакомиться здесь — в 54-м пункте Переходных правил Иммиграционного закона).

Исключения больше не будут применяться к конкретным случаям, когда пребывание в Латвии связано с работой или участием в проекте научного сотрудничества.

Также предлагается установить, что выдача ВНЖ гражданам РФ за покупку недвижимости и инвестиции, кроме инвестиций или работы в правлении в соответствии с законом о стартапах, будет приостановлена на неопределенный срок.

Также ВНЖ больше не будет выдаваться гражданам России для реализации международного договора или проекта, в котором участвует Латвия, учреждение прямого государственного подчинения или производное публичное лицо, или для оказания помощи государственным или муниципальным учреждениям.

Также ВНЖ больше нельзя будет выдавать гражданам России на срок не более пяти лет, если иностранец поступил в монастырь в Латвии, не должны выдаваться ВНЖ и в соответствии с международными соглашениями об отмене визового режима, где дополнительными условиями в настоящее время являются достаточные средства к существованию и достижение пенсионного возраста.

Также Нацобъединение и "Консервативные" предлагают дополнить перечень компетентных государственных учреждений, упомянутых в законе, Службой финансовой разведки (СФР), которая будет проверять сделки граждан России и Беларуси, которым выданы ВНЖ.

Проект предусматривает, что в исключительных случаях, отвечающих государственным интересам, вопрос о выдаче временных ВНЖ гражданам России и Беларуси может решить Кабинет министров с подачи главы МВД.

Национал-консервативный проект оговаривает и выдвижение требований владения госязыкам к бывшим гражданам и негражданам Латвии, которые имеют сейчас гражданство другой страны (чаще всего — России) и постоянный ВНЖ. Нацобъединение и "Консерватвные" считают, что уже выданные постоянные ВНЖ таким гражданам России могут быть действительными только до 1 марта 2023 года. Чтобы получить вновь постоянный ВНЖ, такие граждане должны до 1 января 2023 года получить свидетельство о владении госязыком. Предлагается не выдавать постоянные ВНЖ тем гражданам других стран, которые имеют налоговую задолженность, превышающую 500 евро, были уголовно наказаны или получили негативную оценку от компетентных органов.

Правительственный проект

Правительственный вариант поправок к Иммиграционному закону предусматривает, что те иностранцы, которые до принятия гражданства другого государства были гражданами или негражданами Латвии, и проживают в Латвии, более не смогут запрашивать постоянный ВНЖ. Также в четверг, 8 сентября, Сейм принял к рассмотрению поправки премьерского "Нового Единства" к Закону "О статусе постоянного жителя ЕС", который исключают возможность для бывших граждан или неграждан Латвии получать и соответствующий статус. В дебатах депутат Сейма от "Нового Единства" Андрей Юдин подчеркнул, что речь идет только о новых гражданах других государств. То есть, тех, кто после принятия законов захочет принять гражданство России, а не тех, кто это сделал раньше.

Все остальные поправки предусматривается внести в Переходные правила к Иммиграционному закону, оговаривающий применение временного порядка (до 30 июня 2023 года) к выдаче ВНЖ гражданам России и Беларуси. Главное изменение — если прежде этот временный порядок относился только к тем гражданам России и Беларуси, которые ВПЕРВЫЕ подавали прошение о временном ВНЖ, то теперь ко всем запросам ВНЖ — в том числе, повторным.

Список исключений, в которых ВНЖ все же выдается, дополняется тремя новыми пунктами:

на срок, не превышающий один год, ВНЖ может запросить иностранец, у которого есть право есть право запросить постоянный ВНЖ или статус постоянного жителя ЕС, но заявитель не владеет государственным языком;

иностранец можно запросить ВНЖ на девять месяцев посое завершения исследовательского проекта, если иностранец завершил сотрудничество в рамках исследовательского проекта в Латвийской Республике или освоил очные магистрскую и докторскую программу и получил признанный государством диплом о высшем образовании. Подать прошение о временном ВНЖ в этом случае будет можно не позже чем, чем через три месяца после того, как истек срок временного ВНЖ, выданный в связи с учебой или участие в исследовательском проекте.

иностранец может запросить временный ВНЖ на срок, не превышающий один год, если иностранцу было дано разрешение на работу в Латвийской Республику, он минимум три последних месяца перед запросом повторного временного ВНЖ работал в Латвийской Республике, вносил платежи подоходного налога с жителей, и при запросе повторного временного ВНЖ, продолжает реализовывать присвоенное ему право на работу.

Все остальные исключения 54-го пункта Переходных правил Иммиграционного закона — остаются в силе.

Также правительственный законопроект предусматривает дополнение Переходных правил 58-м и 59-м пунктами, которые касаются фактически выдвижения требования к владению государственным языком к бывшим гражданам и негражданам Латвии, принявших иное (чаще всего — российское гражданство) и получившим постоянный ВНЖ.

При регистрации постоянного ВНЖ такие жители Латвии с иным гражданством должны предъявить свидетельство о владении государственным языком. Это условие будет применяться к заявкам регистрациии ВНЖ, поданным начиная с 1 сентября 2023 года. Если иностранец не предоставил свидетельство о владении госязыком, то постоянный ВНЖ будет аннулирован и может быть выдан только временный ВНЖ на срок не более года.