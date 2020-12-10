Во фракции мэра Риги в Рижской думе произошел раскол
Foto: F64

Во фракции мэра Риги Мартиньша Стакиса ("Для развития/За!"/"Прогрессивные") в Рижской думе произошел раскол — из нее вышли три депутата, представляющие "Для развития Латвии".

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В эту фракцию входили представители трех партий — "Для развития Латвии", движения "За!", представителем которого является Стакис, и "Прогрессивные", которые составляют большинство фракции, всего 18 депутатов.

Как отметил Стакис в социальных сетях, объявление о выходе из фракции трех представителей "Для развития Латвии" стало для него неприятным сюрпризом в то время, когда проходит сложный процесс принятия городского бюджета.

Депутаты, вышедшие из фракции, выразили готовность продолжать конструктивную работу.

Как подтвердил агентству LЕТА председатель фракции "Для развития/За!"/"Прогрессивные" Мартиньш Коссович, фракцию покинули Виестур Зепс, Анете Екабсоне-Жогота и Ивета Ратиника.

Выход из фракции объясняется тем, что бывшему члену партии "Для развития Латвии" Марису Мичеревскису разрешили остаться во фракции.

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Source

LETA

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LETA

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Мартиньша Стакиса "Для развития/За!" "Для развития Латвии" Анете Екабсоне-Жогота Ивета Ратиника
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