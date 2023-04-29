Во главе Латвийской зеленой партии останется Таварс

В субботу на съезде Латвийской зеленой партии (ЛЗП) ее председателем был переизбран многолетний лидер ЛЗП Эдгар Таварс.

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Из 282 бюллетеней, помещенных в урну для голосования, Таварс получил 263 голоса.

Кандидатом на пост лидера ЛЗП также выступал член партии Юрис Фогелис, за которого проголосовали 17 делегатов. Два бюллетеня были признаны недействительными.

На партийном съезде будут избраны и остальные члены правления.

Представленный в Сейме "Объединенный список" включает в себя ЛЗП, Латвийское объединение регионов и Лиепайскую партию, а также беспартийных членов "Объединенного списка Латвии".