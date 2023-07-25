Во имя зарплаты в 2500 евро. Минобразования меняет финансирование и требует минимум учеников с 7-го класса
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Министерство образования Латвии предлагает изменить модель финансирования школ и требовать обязательного минимума учащихся, начиная с 7-го класса, сообщает агентство LETA. В итоге где-то школы закроют, а где-то построят новые. Заветной целью новой модели оплаты учителей называют обещанную раньше министром Чакшей зарплату по 2500 евро в месяц.

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Вместо того чтобы перенимать у самоуправлений школьную сеть, начиная с 7-го класса (что анонсировали месяц назад), государство теперь предлагает установить обязательный минимум учащихся 7-12-х классов и перекроить финансирования школ по новым критериям.

Цель новой модели — сделать систему оплаты работы учителей простой и прозрачной, а в среднесрочной перспективе размер зарплаты приблизить к 2500 евро за ставку, говорится в докладе.

Сейчас все неэффективно


Чтобы обеспечить нагрузку и более высокую зарплату учителям, надо максимально загрузить их работой в школе, решили чиновники. В прошлом учебном году 64,8% педагогов работали неполный рабочий день. По мнению министерства, в одной школе доля педагогов, работающих на полную ставку, должна составлять как минимум 80%.

Министерство посчитало, что в 39 сельских школах затраты на одного учащегося достигают 3500 евро — это эквивалентно стоимости частного обучения. В качестве возможного решения министерство предлагает модель "Программа в школе" — равное финансирование будет выделяться на аналогичные учебные заведения с оптимальным числом учеников и эффективным административным составом, плюс дополнительные деньги на инклюзивное образование.

К концу мая в начальных и средних школах Латвии вакантными были 417 педагогических ставок — 2,3% от общего количества. Это создает дополнительную нагрузку на работающих учителей, среди которых 8% — пенсионеры.

Два размера — два тарифа


Исходя из размеров помещений школ и требований нового индивидуализированного компетентностного подхода, министерство рассчитало модель, предполагающую два размера классов — на 10-25 учащихся и 26+ учащихся.

Каждой ступени образования будет присвоен свой коэффициент, рассчитанный из количества педагогических ставок, необходимых для реализации программы. Например, в 1-х классах до 25 детей коэффициент будет равен 1, а в 1-х классах на 26+ учеников — 1,37, в малых 7-х классах коэффициент будет 1,45, а в более крупных — 1,67, в маленьких 12-х классах — коэффициент 1,72, а в более крупных — 1,9 и т. д.

Для того, чтобы дети с трудностями в обучении получали своевременную помощь на ранних этапах и при этом не нарушался общий учебный процесс в классе, новая модель предусматривает, что в 1-3-х классах, где учится более 10 школьников, должен быть помощник учителя. С числом учащихся будет связано и число вспомогательного персонала — социальных и специальных педагогов, логопедов, психологов, а также количество административных ставок.

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В школах до 299 учеников будет две ставки на администрацию (основная и один заместитель), если школьников 300-599 — три ставки, 600-999 — пять ставок, а в школах, где учится 1000 и более человек — шесть ставок.

Чтобы не хитрили


Чтобы самоуправления не создавали дополнительные классы просто для привлечения дополнительных средств, предлагается установить, что параллельные классы могут создаваться только при наличии 32+ учащихся.

Модель также предусматривает дополнительное финансирование каждой школы в размере 2% от общего фонда оплаты труда, которое должно быть направлено на обеспечение индивидуального подхода к учащимся и надбавки работникам.

Год на подготовку и согласования


Новую модель финансирования планируется внедрить с 1 сентября 2024 года. Это означает, что к 31 марта следующего года должна быть проведена оценка модели.

Министерство планирует оценить возможность дифференциации заработной платы педагогов в зависимости от должностных обязанностей и объема работы, классифицировать должности и пересмотреть перечень профессий и должностей педагогов.

Чтобы оценить влияние модели финансирования на ситуацию в конкретных муниципальных образовательных учреждениях, представители МОН встретятся с каждым самоуправлением еще на этапе планирования.

Все новые правила должны быть проверены, внесены в правила Кабмина и утверждены до 7 мая следующего года. Изменится и госфинансирование программ начального и среднего образования в частных школах. Потребуются изменения также в правилах о заработной плате учителей.

До 31 марта 2024 года также планируется усовершенствовать модель финансирования в дошкольном, специальном образовании, среднем профессиональном образовании, профобразовании и обучении по интересам.

В министерстве признают, что в сложившейся ситуации полностью реализовать новую модель финансирования не удастся из-за множества вакансий и возможностей госбюджета.

Министерство осознает, что денег потребуется больше, но чиновники образования предлагают просить дополнительные финансы под упорядоченную модель, которая нацелена на качество образования.

А что, если критерии не выполняются?


Если образовательное учреждение не соответствует новым критериям, надо оценить, можно ли перенаправить детей в близлежащие учебные заведения. Если доступной школы рядом нет, то реорганизовывать маленькую школу не будут.

К городам государственного значения и административным центрам требования особые — во всех четырех группах (1-3-х, 4-6-х, 7-9-х и 10-12-х классов) каждой школы должно учиться не менее 120 учеников, или 40 учеников в одном классе.

В самоуправлениях вне административных центров в группах 1-3-х и 4-6-х классов минимальное количество учеников — 30, или в среднем 10 учеников в классе, а в группах 7-9-х классов и 10-12-х классов — по 60 учеников, или в среднем по 20 учеников в классе.

В приграничных и малонаселенных самоуправлениях не менее 30 учащихся, или в среднем десять детей в классе должно быть до 9-го класса, а в средней школе не менее 60 учащихся, или в среднем 20 учеников в классе.

В министерстве указали, что количественные критерии в группе 1-6-х классов будут носить рекомендательный характер, и самоуправления могут делать исключения, однако на этой ступени образования не будет разрешено организовывать совмещенные классы.

Количественные критерии в группе 7-12-х классов будут обязательны для всех самоуправлений.

Приграничные самоуправления смогут самостоятельно определять количественные критерии для группы 1-9-х классов, но для 10-12-х классов критерии обязательны и там.

В группе 1-6-х классов будет применяться принцип "Обучение ближе к месту жительства", т.е. время в пути до школы на организованном самоуправлением транспорте не может превышать 40 минут. В группе 7-12-х классов расстояние между школами не может превышать 25 километров.

Планируется, что до 31 января следующего года самоуправления вместе с МОН, Министерством охраны среды и регионального развития и Министерством сообщения должны разработать эффективную карту школьной сети в самоуправлениях, а также согласовать варианты мобильности школьников и порядок взаиморасчетов между самоуправлениями.

А где-то построят новые школы


Министерство выяснило, что в некоторых самоуправлениях возникла необходимость расширения образовательной инфраструктуры и строительства новых зданий школ ( преимущественно в Рижском регионе) — в Адажи, Сигулде, Марупе, Кекаве.

С другой стороны, чтобы обеспечить возможность приема учащихся из реорганизованных учебных заведений в школах административных центров некоторых краев — Смилтене, Цесисе, Мадоне, Саулкрасты и Бауске — надо расширить инфраструктуру за счет строительства пристроек к школам.

Затраты на строительство необходимых учебных заведений и пристроек к ним составят около 243 млн евро.

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