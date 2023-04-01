Во многих городах и краях с апреля снижаются тарифы на отопление

С сегодняшнего дня во многих краях и городах Латвии снижаются тарифы на отопление, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг.

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Тарифы на отопление снижены в Риге, Юрмале, Карсаве, Алуксне, Лудзе, Екабпилсе, Даугавпилсе, Елгаве, Саласпилсе, части Тукумского края, Икшкиле, Айзкраукле, Салдусе, Олайне, Паролайне, Яунолайне, Стуниши, Добеле, Тервете, а также в населенных пунктах Вентспилсского края и Кулдиге.

В Риге с 1 апреля тариф на теплоснабжение составит 165,32 евро за мегаватт-час вместо прежних 183,86 евро, или на 10,1% меньше. С господдержкой плата за тепло составит 110,53 евро за мегаватт-час.

В Юрмале с 1 апреля по 30 июня тариф на теплоснабжение будет на 21% ниже — 119,22 евро за мегаватт-час вместо прежних 150,95 евро, а с 1 июля — 118,36 евро за мегаватт-час. С господдержкой тариф составит 93,61 евро за мегаватт-час.

В Карсаве тариф на тепло снизится на 19,3% до 64,54 евро за мегаватт-час вместо нынешних 79,97 евро, в Алуксне с 1 по 30 апреля тариф на тепло будет на 5% ниже — 88,36 евро за мегаватт-час, а с господдержкой — 78,18 евро за мегаватт-час.

В Лудзе тариф снизится на 8,4% до 69,44 евро за мегаватт-час, в Екабпилсе — на 17,5% до 113,45 евро за мегаватт-час, с господдержкой — 90,73 евро за мегаватт-час.

В Кандаве, Ване и Занте тариф на тепло снизится на 9,1% до 92,90 евро за мегаватт-час, с господдержкой — 80,45 евро за мегаватт-час.

В Даугавпилсе тариф на теплоснабжение снизится на 8% до 132,64 евро за мегаватт-час, а плата с господдержкой составит 100,32 евро за мегаватт-час.

В Елгаве тариф на тепловую энергию снизится на 3,5% до 87,73 евро за мегаватт-час, а с государственной поддержкой составит 77,87 евро за мегаватт-час.

В Саласпилсе и Саулкалне тариф на тепло составит 78,53 евро за мегаватт-час, что на 6,6% меньше прежнего, а плата за теплоснабжение с господдержкой составит 73,27 евро за мегаватт-час.

В Икшкиле с 1 апреля тариф на тепло снизится на 34,7% до 128,31 евро за мегаватт-час, а с государственной поддержкой составит 98,16 евро за мегаватт-час.

В Айзкраукле тариф будет на 17,2% ниже и составит 102,11 евро за мегаватт-час, с господдержкой — 85,06 евро за мегаватт-час.

В Салдусе, Эзере и Пампали тариф с 1 апреля будет ниже на 8,4% — 131,41 евро за мегаватт-час, с государственной поддержкой — 99,71 евро за мегаватт-час.

С 1 апреля для потребителей Олайне, Паролайне, Яунолайне и Стуниши тариф на тепловую энергию снижен на 12% до 110,58 евро за мегаватт-час, с господдержкой — 89,29 евро за мегаватт-час.

В апреле тарифы на отопление снизятся также в нескольких населенных пунктах Вентспилсского края. В Угале тариф снизится на 13% до 101,63 евро за мегаватт-час, в Блазме — на 12,7% до 109,01 евро за мегаватт-час, в Усме — на 13,1% до 108,58 евро за мегаватт-час. За часть тарифа, превышающую установленный государством порог, потребители также получат господдержку.

Для тарифов на теплоснабжение до 150 за мегаватт-час государство компенсирует 50% части тарифа, превышающей порог 68 евро за мегаватт-час, а для части тарифа выше 150 евро за мегаватт-час — 90%.