Во многих городах Латвии открываются новые центры вакцинации
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Для содействия вакцинации населения от "Covid-19" сегодня в Латвии открываются дополнительные центры вакцинации в нескольких городах, сообщили агентству ЛЕТА в Национальной службе здравоохранения.

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В Балвском центре культуры и отдыха центр вакцинации будет работать по субботам с 9:00 до 15:00, в Олайнском доме культуры - по субботам с 9:00 до 18:00, а в Яунолайнском доме культуры центр вакцинации будет работать с 16 января по воскресеньям с 9:00 до 18:00.

Центр вакцинации в Добельском доме культуры будет открыт по вторникам и четвергам с 10:00 до 15:00, а в Валмиерском центре культуры можно будет привиться с 16 января - центр вакцинации здесь будет открыт по воскресеньям с 10:00 до 16:00.

Новые центры будут работать дополнительно к уже имеющимся муниципальным центрам вакцинации в Айзкраукле, Алуксне, Бауске, Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Кулдиге, Лиепае, Мадоне, Резекне, Саласпилсе, Талси, Тукумсе и Вентспилсе.

В Риге в конце 2021 года возобновили работу крупные центры вакцинации на Кипсале и в "ATTA centrs". Привиться также можно в пунктах вакцинации в торговых центрах и микрорайонах Риги.

В Резекне работу продолжает вакцинационный автобус, который каждый день предлагает возможности вакцинироваться в разных районах города.

В центрах вакцинации привиться можно и по предварительной записи, и в порядке живой очереди.

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LETA

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LETA

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пандемия Covid-19 Вакцинация
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