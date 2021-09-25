Во многих населенных пунктах Латвии сегодня пройдет выездная вакцинация против Covid-19

Сегодня выездная вакцинация против Covid-19 пройдет в 13 населенных пунктах в Резекненском, Айзкраукльском, Бауском крае, а также в Лимбажи и Иецаве, сообщила агентству LЕТА представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Инга Васильева.

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В службе пояснили, что таким образом вакцинацию стараются по возможности приблизить к повседневной жизни людей. Осенью выездная вакцинация будет проводиться, в основном, в населенных пунктах, где наблюдается недостаточный охват вакцинацией против Covid-19 и жителям приходится долго добираться к месту приема семейного врача или пунктам вакцинации.

Выездная вакцинация проводится без предварительной записи, в ее организации участвуют самоуправления и поставщики услуг вакцинации. Чаще всего в рамках выездной вакцинации предлагаются вакцины Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson.

Сегодня выездная вакцинация будет проходить в Айзкраукльском крае, где также можно будет получить вакцину Johnson & Johnson. С 9 до 11 часов вакцинация проходит в Даудзевском молитвенном доме Pagastmāja Даудзевской волости, с 12 до 14 часов в молитвенном доме в Спроги, а с 15 до 17 часов в молитвенном доме в Сунаксте.

С 10 до 13 часов можно сделать прививку от Covid-19 также в поликлинике Лимбажской больницы на улице Клостера, 6а и в Иецавском Доме культуры на улице Ригас, 18, где выездная бригада будет работать с 14 до 18 часов. В Вецумниекском оздоровительном центре Бауского края выездная вакцинация проходит с 9 до 12 часов. С 10 до 13 можно привиться в Сондори, Веремской волости Резекненского края по адресу Звидриня, 4, а с 9 до 13 в Лиепае, на ул. Тукума, 1a. Здесь тоже будет доступна вакцина Johnson&Johnson.

Отправляясь на выездную вакцинацию, нужно взять с собой удостоверяющий личность документ, прививочный паспорт.

Подросткам с 12 до 18 лет необходимо явиться в сопровождении отца, матери или другого законного представителя, который должен иметь при себе удостоверяющий личность документ и документ на ребенка.