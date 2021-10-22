Во многих самоуправлениях Латгале от Covid-19 вакцинирована только треть населения
Foto: DELFI

Самый низкий охват вакцинацией от Covid-19 — в Латгале, где во многих самоуправлениях привито всего 30-35% населения, сообщила на Латвийском радио руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича.

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Чтобы содействовать вакцинации в регионе, планируется выездная вакцинация максимально близко к местам проживания людей.

В свою очередь вместе с самоуправлением Риги отдел проекта вакцинации работает над созданием новых мобильных пунктов вакцинации — в отличие от автобусов, которые в настоящее время разъезжают по столице, это будут перемещаемые пункты контейнерного типа.

Юхневича отметила, что в последнее время наблюдается рост темпов вакцинации, чему способствуют и ответственность людей в условиях плохой эпидемиологической ситуации, и давление со стороны правительства, которое ввело обязательную вакцинацию для некоторых категорий населения.

Как сообщалось, в настоящее время в Латвии вакцинацию от Covid-19 завершило чуть более половины населения страны.

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LETA

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LETA

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Вакцинация Латгалия
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