Во Вьетнаме "застряли" 33 латвийца, 16 из них просят МИД срочно вернуть их на родину

16 из 33 находящихся до сих пор во Вьетнаме в связи с закрытием границ из-за пандемии Covid-19 латвийцев подтвердили МИД Латвии свое желание немедленно вернуться на родину при помощи репатриационных рейсов, сообщает министерство. Остальные пока что рассчитывают дождаться перезапуска коммерческих рейсов, на которые они заранее приобрели авиабилеты.

В целом МИД располагает информацией о 230 латвийцах, находящихся на данный момент в третьих странах и которые хотят вернуться в Латвию. 58 желающих как можно скорее улететь находятся в различных государствах Азии, Африи и Океании, еще 58 — в Северной и Южной Америке. Остальные пояснили, что с репатриацией можно и подождать.

Активный этап репатриации во всем ЕС завершился, и сейчас решаются вопросы с "трудными странами". Для Латвии это Таиланд, Вьетнам, Индонезия и Филиппины. С другими странами ЕС обсуждаются возможности совместных рейсов.

Представитель МИД добавила, что постепенно возобновляются коммерческие рейсы, что позволяет латвийцам вернуться на родину более простым способом.

Во вторник по просьбе МИД авиакомпания airBaltic выполнила рейс из Азербайджана, которым вернулись 15 жителей стран ЕС.