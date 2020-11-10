Во время ЧС почтальоны сами будут электронно фиксировать получение посылки вместо клиентов

До шестого декабря клиенты не будут расписываться о получении посылок. Вместо них фиксировать выдачу будут работники Latvijas pasts, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во время режима чрезвычайной ситуации клиенты не будут ставить дату и подпись в бумаге о выдаче посылки или подтверждать получение на сенсорном экране. Получение посылки будут фиксировать сами почтальоны и курьеры. Почтальоны будут использовать смартфон, курьеры экспресс-почты — мобильный терминал, а операторы почтовых отделений — устройство для электронной подписи возле кассы.

Аналогичная система работала в Латвии и во время предыдущего режима ЧС, ее используют и во многих странах Европы.