Во время дебатов о микропредприятиях часть депутатов НКП вместе с оппозицией раскритиковали работу Минфина
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Оппозиция и некоторые депутаты коалиционной Новой консервативной партии раскритиковали работу Министерства финансов и его главы Яниса Рейрса (Новое Единство) над улучшением налогового режима микропредприятий. Это произошло на заседании Сейма во время рассмотрения бюджета 2021 года.

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Раскол мнений в коалиции произошел во время дебатов о введении общего хозяйственного счета для микропредприятий, предложенного оппозицией.

Депутат Рейнис Знотиньш (НКП) согласился с оппозицией в том, что Министерство финансов должно выступить с предложением, которое позволит маленьким предприятия Латвии быть конкурентоспособным. По его мнению, Минфин “стал репрессивным учреждением, которое за последние восемь лет не предложило ни одного налогового режима в поддержку предпринимателям”.

Депутаты оппозиции Вячеслав Домбровский и Борис Цилевич (Согласие) удивились высказыванию коалиционного депутата. “Понимают ли коалиционные депутаты, отвечающие за эту реформу, свою роль? Вы выдвинули своего министра финансов, он подчиняется вам. Вы имеете право не только просить, а требовать и, в конце концов, заменить его другим министром, который будет выполнять свою работу”, - высказался Цилевич. Он отметил, что коалиция молча отвергает предложения оппозиции, но в то же время жалуется, что министерство что-то не сделало.

Против поправок Минфина к налоговому режиму микропредприятий выступил бывший член НКП Андрис Казиновскис, призвавший коллег не голосовать за этот законопроект, а депутат Гатис Эглитис (НКП) указал, что защищать законопроект должны депутаты “Нового Единства”, в подчинение которого находится премьер-министр и министр финансов, однако они этого не делают.

Предложение о едином счете было отклонено Сеймом.

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"Новое Единство" "Согласие" Борис Цилевич Вячеслав Домбровский Янис Рейрс
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