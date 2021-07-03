Во время гидравлических проверок в Вецмилгрависе не будет горячей воды
Foto: Panthermedia/Scanpix

Чтобы подготовиться к новому отопительному сезону и своевременно выявить возможные повреждения теплосетей, которые зимой могут привести к прекращению подачи горячей воды и отопления, АО Rīgas siltums во вторник, 6 июля, проведет гидравлические проверки тепловых сетей, до окончания которых не будет горячей воды у жителей Вецмилгрависа.

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Гидравлические проверки проводятся в течение суток. Вечером того же дня подача горячей воды будет возобновлена, за исключением мест, где будут обнаружены повреждения, — в таких случаях возможны перебои с подачей горячей воды до устранения неисправностей.

Для безопасности жильцов, чтобы не допустить попадания в окружающую среду горячего теплоносителя (воды зеленоватого цвета) в результате повреждения, перед гидравлической проверкой воду охлаждают до отметки ниже +45 градусов. В связи с этим температура горячей воды будет постепенно уменьшаться уже вечером в понедельник, 5 июля.

Во время проверок тепловые сети представляют собой объекты повышенной опасности — давление теплоносителя в них достигает 16 атмосфер.

Безопасное и бесперебойное теплоснабжение особенно важно зимой: в случае аварии при низких температурах на улице вся система отопления дома может замерзнуть.

Rīgas siltums просит жителей немедленно сообщать об утечках, обнаруженных в ходе гидравлических проверок, по бесплатному телефону 8 00000 90.

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