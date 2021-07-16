Во время грозы в Скривери зарегистрированы порывы ветра до 24,6 метра в секунду

В пятницу, после 17:00, на наблюдательной станции Скривери во время грозы было зафиксировано усиление порывов ветра до 24,6 метра в секунду, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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За 30 минут количество осадков достигло 32,6 миллиметра, что больше трети месячной нормы.

Температура воздуха упала с +32 до +20 градусов.

После грозы в Видземе нарушено электроснабжение нескольких тысяч домохозяйств, свидетельствуют данные карты АО "Sadales tīkls".

Гроза ожидается в пятницу вечером также в Латгале и Селии, прогнозируют синоптики.

Как сообщалось ранее, первые грозовые тучи в Латвии образовались уже после 12 часов дня в Видземе, к северу от Мадоны.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил на пятницу оранжевое предупреждение о грозах с ливнем, градом и резкими порывами ветра. Предупреждение касается восточной части страны — Видземе, а также Латгале и Селии.

Синоптики предупреждают о грозе, сильных порывах ветра, граде и ливнях, что может привести к затоплению местности. Ветер может поднять в воздух сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы или мусор. Укрыться от стихии рекомендуется в помещениях.