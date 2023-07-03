Во время концертов Праздника песни в Межапарке будут введены дополнительные рейсы поездов

Pasažieru vilciens введет несколько дополнительных рейсов поездов во время концертов на Большой эстраде Межапарка, сообщили агентству LETA на предприятии.

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Дополнительные рейсы введены, чтобы пассажиры могли добраться на концерты 6 и 9 июля и вернуться домой в ранние часы 7 и 10 июля.

6 и 9 июля с 16.07 поезда на маршруте Рига-Мангали будут ходить в среднем каждые полчаса, а на маршруте Мангали-Рига в ночь на 7 июля после большого хорового концерта с 00.10 до 01.30 введено пять дополнительных рейсов с интервалом в 20 минут.

В ночь на 10 июля после заключительного концерта праздника введены пять дополнительных рейсов с 1.00 до 2.10. После концерта пассажиров на Центральном вокзале Риги будут ждать специально назначенные поезда в Сигулду (отправление в 2:18), Елгаву (отправление в 2.32), Айзкраукле (отправление в 2.32) и Тукумс (отправление в 2.37).

В 2.18 в Мангали остановится поезд до Скулте, который отправится с Центрального вокзала в 2.00.

Следующие дополнительные рейсы введены рано утром — три рейса по маршруту Мангали-Рига запланированы с 4.30 с интервалом 20 минут. Время их прибытия на Центральный вокзал согласовано с регулярным расписанием поездов в регионы.