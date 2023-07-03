Во время концертов Праздника песни в Межапарке будут введены дополнительные рейсы поездов

Pasažieru vilciens введет несколько дополнительных рейсов поездов во время концертов на Большой эстраде Межапарка, сообщили агентству LETA на предприятии.
Дополнительные рейсы введены, чтобы пассажиры могли добраться на концерты 6 и 9 июля и вернуться домой в ранние часы 7 и 10 июля.
6 и 9 июля с 16.07 поезда на маршруте Рига-Мангали будут ходить в среднем каждые полчаса, а на маршруте Мангали-Рига в ночь на 7 июля после большого хорового концерта с 00.10 до 01.30 введено пять дополнительных рейсов с интервалом в 20 минут.
В ночь на 10 июля после заключительного концерта праздника введены пять дополнительных рейсов с 1.00 до 2.10. После концерта пассажиров на Центральном вокзале Риги будут ждать специально назначенные поезда в Сигулду (отправление в 2:18), Елгаву (отправление в 2.32), Айзкраукле (отправление в 2.32) и Тукумс (отправление в 2.37).
В 2.18 в Мангали остановится поезд до Скулте, который отправится с Центрального вокзала в 2.00.
Следующие дополнительные рейсы введены рано утром — три рейса по маршруту Мангали-Рига запланированы с 4.30 с интервалом 20 минут. Время их прибытия на Центральный вокзал согласовано с регулярным расписанием поездов в регионы.