Во время кризиса Covid-19 хотят увеличить пособие на содержание ребенка для опекунов

Чтобы поддержать опекунов во время кризиса Covid-19, планируется увеличить пособие на содержание ребенка, следует из подготовленных Министерством благосостояния поправок к правилам Кабинета министров, которые правительство рассмотрит 5 мая.

Опекун за выполнение своих обязанностей по уходу за ребенком получает вознаграждение в размере 54,07 евро в месяц. Кроме того, на содержание ребенка до семи лет опекун получает пособие в размере 107,50 евро в месяц, а на содержание ребенка в возрасте от семи до 18 лет — в размере 129 евро в месяц.

Министерство предлагает увеличить пособие на содержание ребенка до семи лет до 161,25 евро в месяц, а пособие на содержание ребенка в возрасте от семи до 18 лет — до 193,50 евро в месяц.

Минблаг поясняет необходимость увеличения пособий прогнозируемым ухудшением социальной ситуации в семьях, особенно в семьях с детьми, во время чрезвычайного положения.

Согласно отчету о деятельности сиротских судов, в 2019 году под опекой в Латвии находились 4276 детей. Количество опекунов в 2019 году составило 3395 человек, из которых 1813 человек являлись бабушкой или дедушкой ребенка, 844 — другими родственниками ребенка, а 738 — лицами, не являющимися родственниками ребенка.