Во время ливней в Даугаву попало 77 тысяч кубометров неочищенных сточных вод

Во время сильных дождей в Даугаву попало 77 тысяч кубометров неочищенных сточных вод из Риги. Об этом агентству LETA сообщили в Рижской думе.

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Ежедневно предприятие Rīgas ūdens перекачивает около 112 тысяч кубометров сточных вод. Во вторник, 12 июля, было перекачано около 253 тысяч кубометров воды, из них почти половина была дождевой водой.

Производительность систем "Rīgas udens" по отводу и очистке бытовых сточных вод оценивается как достаточная, с резервом примерно в 30%. Обычно системы хорошо справляются со сточными водами бытовой канализации, но сильные ливни могут создавать проблемы — в это время объем сточных вод вырастает почти вдвое.

Во вторник во время дождя объем сточных вод увеличился на 125%, и процесс отвода нормализовался только к 23.30.

По подсчетам Rīgas ūdens, вчера во время аварийной утечки в Даугаву попало примерно 77 тысяч кубометров неочищенной воды, в основном дождевой.

Для сравнения, в феврале и в январе во время осадков и оттепелей в Даугаву попадало примерно 22 тысяч кубометров сточных вод в месяц. В марте и в апреле не было ни одной аварийной утечки воды, в мае в реку попало 133 тысяч кубических метров сточных вод, а в июне — 188 тысяч кубических метров.

В Rīgas ūdens заявили, что каждый год предприятие по возможности сокращает число аварийных утечек воды в Даугаву — по сравнению с 2011 годом, число таких случаев сократилось в десять раз.

Чтобы предотвратить утечки неочищенных сточных вод в Риге, Государственная служба окружающей среды неоднократно призывала Рижскую думу построить отдельные системы ливневой канализации, сообщила агентству LETA представительница службы Илона Чернодона.

В таких ситуациях по закону налога за природные ресурсы полагается санкция — штраф, в десять раз превышающий сумму, которую нужно заплатить за попавшие в воду неочищенные сточные воды. Нормативные акты также запрещают приостановить деятельность Rīgas ūdens по сбору и очищению сточных вод, так как это нанесет окружающей среде больше вреда, чем уже произошедшее загрязнение.

Государственная служба окружающей среды подтвердила, что в 2018 году Rīgas ūdens удалось снизить объем неочищенных сточных вод, попадавших в Даугаву, с 5,54% на 5,3%, а в 2021 году — до 1,37%. Несмотря на то, что это существенное уменьшение, в реку все еще попадает примерно 675 тысяч кубометров неочищенных сточных вод.

Уже сообщалось, что в Риге 12 июля из-за проливного дождя был введен аварийный режим. Столичная канализационная система и очистные сооружения не справились с нахлынувшим потоком воды, и неочищенные сточные воды в течение нескольких часов сливались прямо в Даугаву.

После попадания сточных вод в Даугаву Инспекция здравоохранения не рекомендует купаться в реке и на морском пляже в Вецаки. Рижское самоуправление разместит предупреждения для купающихся на этих пляжах.

Инспекция не рекомендует купаться в Даугаве на Луцавсале, Румбуле и Кипсале, а также на морском пляже в Вецаки. Ограничение на купание будет действовать до получения от Рижского самоуправления результатов микробиологического анализа воды.