Во время локдауна можно получить права; учебная езда запрещена
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В период до 15 ноября можно будет получить водительские права, сдать теоретический и практический экзамены, но учебная езда приостановлена. Об этом сообщили Дирекция безопасности дорожного движения и Министерство сообщения.

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Сдать теорию и практику можно при условии соблюдения норм эпидемиологической безопасности.

В то же время, как указывает Министерство сообщения, до 15 ноября запрещено очное обучение вождения и проведение курсов первой медицинской помощи.

Все это означает, что получить права в период локдауна смогут только те будущие водители, которые уже получить допуск к сдаче экзаменов.

Во время локдауна автошколам разрешено только проводить теоретические занятия в удаленном формате.

На домашних страницах ряда автошкол в интернете уже опубликованы объявления о том, что практические занятия до 15 ноября прекращены, а теоретические проходят удаленно.

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LETA

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