Во время нынешнего созыва в составе Сейма увеличилось количество депутатов-мужчин
Foto: Saeimas administrācija

В результате изменений в составе Сейма во время нынешнего созыва увеличилось количество депутатов-мужчин, свидетельствуют данные агентства LETA.

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В ноябре 2018 года, когда Сейм 13-го созыва приступил к работе, 69 мест в парламенте было у мужчин, 31 - у женщин.

В январе 2021 года в Сейме было 72 депутата-мужчины и 28 женщин, а в настоящее время число депутатов-мужчин увеличилось до 73, женщин - уменьшилось до 27.

Изменения в составе парламента произошли по разным причинам - некоторые депутаты стали министрами, другие сложили мандаты, еще несколько депутатов скончались.

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