Во время пандемии 52 ребенка покинули школу и не возобновили учебу
Foto: LETA

С марта 2020 года по май 2021 года 52 ребенка покинули основную школу и не поступили в другую школу, сообщает Latvijas avīze. Из них 29 школьников проживают в Риге.

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Представитель Службы качества образования Яна Вейнберга указала, что во многих случаях причина прерывания учебы неизвестна или же это связано с пандемией Covid-19.

Всего в Латвии зафиксированы 902 ребенка, которые нигде не учатся, либо о них нет информации. Самоуправления организовывают визиты к семьям. Обычно выясняется, что семья либо уехала за границу, либо больше не живет по адресу, указанному в декларации. Чаще всего такие ситуации встречаются в Риге.

396 из этих детей не достигли школьного возраста. В прошлом учебном году родители чаще всего объясняли решение не регистрировать ребенка в детском саду эпидемиологической ситуацией, либо потерей доходов, из-за которой они были вынуждены забрать ребенка из частного детского сада. Самоуправления утверждают, что дети получают обязательное дошкольное образование в семье, но Служба качества образования указывает, что в наши дни обучать детей без поддержки образовательного учреждения нельзя.

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