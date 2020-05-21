Во время пандемии посетители магазинов стали чаще нападать на охранников

Охранные фирмы жалуются, что работы стало больше — покупатели в магазинах ведут себя агрессивно и нередко нападают на охранников, пишет Skaties.lv.

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Ассоциация компаний отрасли безопасности объединяет 3300 человек. По их наблюдениям, в обществе вырос уровень стресса. Люди "спускают пар" в единственном месте, где они видятся с другими людьми — в магазине. Покупатели ссорятся между собой, а иногда и дерутся, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

"Происходит все больше конфликтных ситуаций и между покупателями, и между покупателями и работниками магазина, в том числе охранниками. Нападали с ножом, газовым пистолетом, дрались бутылкой. Таких ситуаций все больше", — рассказал председатель правления ассоциации Арнис Верземниекс.

Статистику по конфликтам в магазинах никто не собирал. Чаще всего охранники разбираются сами, не вызывая полицию, поэтому у полиции нет информации об этом вопросе. Количество вызовов на подобные происшествия не увеличилось.

Охранники обратили внимание на необычную тенденцию — среди воров стало больше пенсионеров. "Нет такого, что пытаются украсть колбасу, хлеб, молоко — воруют что угодно, начиная от газет и алкоголя", — удивляются в ассоциации.