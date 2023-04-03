Во время пасхальных выходных изменится график движения поездов

С 7 по 10 апреля электропоезда будут курсировать по графику выходных дней, сообщили порталу Delfi в Pasažieru vilciens.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Те поезда, которые традиционно ходят только в конце рабочей недели и по выходным, 6 апреля будут ходить по расписанию пятницы, а 10 апреля – по расписанию воскресенья. По мере возможности, в преддверии и во время праздников будет увеличено количество вагонов на маршрутах дизель-поездов для поездок из Риги в регионы и обратно.

В соответствии с привычками отдыха во время длинных выходных были изменены дни исполнения некоторых дальних рейсов.

Так, например, отменены рейсы из Риги в Лиепаю в пятницу, 7 апреля и в воскресенье, 9 апреля, и из Лиепаи в Ригу в субботу, 8 апреля. Вместо этого поезд из Риги в Лиепаю запланирован на четверг, 6 апреля, и понедельник, 10 апреля, а из Лиепаи в Ригу — на пятницу, 7 апреля.