Во время прайда в Риге закроют несколько улиц в центре

В субботу, 18 июня в центре Риги пройдет шествие Riga pride: Gājiens par brīvību. Оно будет проходить по маршруту: Верманский сад — ул. Элизабетес — ул. Бривибас — ул. Бруниниеку — ул. Тербатас — Верманский сад, после этого состоится собрание в Верманском саду. В этой связи на многих улицах Риги на несколько часов перекроют движение, также произойдут изменения и в движении общественного транспорта.

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В связи с мероприятиями с 06.00 до 19.30 будет закрыто движение для пешеходов в Верманском саду (за исключением самих участников Riga pride).

В свою очередь, с 11.00 до 15.00 движение транспорта будет закрыто на следующих улицах:

Ул. Тербатас на участке от ул. Меркеля до ул. Матиса;

Бульвар Бривибас на участке от ул.Элизабетес до ул. Матиса (за исключением общественного транспорта);

Ул. Элизабетес на участке от ул. Кр. Валдемара до ул. Кр. Барона (за исключением общественного транспорта);

Ул.Дзирнаву на участке от ул.Бривибас до ул. Кр. Барона;

Ул. Блауманя на участке от ул.Бривибас до ул. Кр. Барона;

Ул. Лачплеша на участке от ул. Базницас до ул. Кр. Барона;

Ул. Гертрудес на участке от ул. Базницас до ул. Кр. Барона;

Ул. Акас на участке от ул. Гертрудес до ул. Тербатас;

Ул. Мартас на участке от ул. Тербатас до ул. Кр. Барона;

Ул. Стабу на участке от ул. Базницас до ул. Кр. Барона;

Ул. Бруниниеку на участке от ул. Базницас до ул. Кр. Барона (за исключением общественного транспорта);

Ул. Матиса на участке от ул. Бривибас до ул. Тербатас (за исключением общественного транспорта).

Госполиция при содействии Рижской муниципальной полиции перекроет движение на упомянутых улицах с 11.00 до окончания мероприятия. Курсировать в это время по данным участкам может лишь общественный транспорт. Кроме того, полиция будет следить за соблюдением общественного порядка.

Кроме того, во время проведения мероприятия будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств в нескольких местах, а оставленные транспортные средства будут перемещены на ближайшую стоянку.

С 17 июня (пятницы) до 17.00 18 июня транспортным средствам запрещено останавливаться и стоять на следующих улицах:

Ул. Тербатас по обеим сторонам на участке от ул. Меркеля до ул. Бруниниеку;

Ул.Элизабетес по обеим сторонам на участке от ул. Бривибас до ул. Тербатас;

Ул.Элизабетес по левой стороне на участке от ул. Тербатас до ул. Кр. Барона;

Ул. Матиса по обеим сторонам на участке от ул. Кр. Барона до ул. А. Чака;

Ул. Бривибас по обеим сторонам на участке от ул. Стабу до ул. Бруниниеку;

Ул. Бруниниеку по обеим сторонам на участке от ул. Бривибас до ул. Тербатас;

Предприятие SIA Rīgas satiksme на это время закроет все стоянки на перечисленных участках.

Также ожидаются и изменения в движении общественного транспорта. Во время шествия, которое пройдет с 13.00 до 15.00, внесены изменения в движение некоторых автобусов и троллейбусов.

Часть общественного транспорта будет перенаправлена по объездным дорогам, кроме того, в районе места проведения мероприятия может быть временно приостановлено движение общественного транспорта в соответствии с указаниями Государственной полиции.

Временные изменения затронут автобусы 1, 3, 6, 9,14, 16, 20, 21 и 50 маршрутов, а также троллейбусов 4, 14 и 17 маршрутов.

Aвтобусы 3-го и 21-го маршрута соответственно в направлении на конечные пункты "Даугавгрива" и "Иманта" будут курсировать по маршруту до улицы Бривибас. Далее по улице Бривибас, улице Матиса, улице A. Чака, улице Марияс, улице 13 января и далее по маршруту. В свою очередь, в направлении на конечные пункты "Плявниеки" и "Югла" автобусы будут курсировать до улицы 13 января, далее по улице 13 января, улице Марияс, улице A. Чака, улице Матиса, улице Бривибас и далее по маршруту.

Автобусы 1-го, 6-го, 9-го, 14-го и 16-го маршрута в направлении из конечного пункта "улица Абренес" будут курсировать по маршруту до улицы Марияс. Далее по улице Марияс, улице A. Чака, улице Матиса, улице Бривибас и далее по маршруту. В свою очередь, в направлении на конечный пункт "улица Абренес" автобусы указанных маршрутов будут курсировать по маршруту до улицы Бривибас. Далее по улице Бривибас, улице Матиса, улице A. Чака, улице Марияс, улице Гоголя и далее по маршруту.

Автобусы 20-го маршрута в направлении на конечный пункт "улица Петерсалас" будут курсировать по маршруту до улицы Матиса. Далее по улице Матиса, улице Бривибас, улице Бруниниеку, улице K. Валдемара, бульвару Калпака и далее по маршруту. В свою очередь, в направлении на конечный пункт "Плявниекское кладбище" автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Элизабетес. Далее по улице Элизабетес, бульвару Бривибас, бульвару Райня, улице Марияс, улице A. Чака и далее по маршруту.

Автобусы 50-го маршрута в направлении на конечный пункт "ТЭЦ-2" будут курсировать по маршруту до улицы Гоголя. Далее по улице Гоголя, улице Марияс, улице A. Чака, улице Стабу и далее по маршруту. В свою очередь, в направлении на конечный пункт "улица Абренес" автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Бруниниеку, далее по улице Бруниниеку, улице A. Чака, улице Марияс, улице Гоголя и далее по маршруту.

Троллейбусы 4-го маршрута в направлении на конечный пункт "Зиепниеккалнс" будут курсировать по маршруту до улицы Бривибас. Далее по улице Бривибас, улице Матиса, улице A. Чака, улице Марияс, улице Гоголя и далее по маршруту. В свою очередь, в направлении на конечный пункт "Югла" троллейбусы будут курсировать по маршруту до улицы Марияс. Далее по улице Марияс, улице A. Чака, улице Матиса, улице Бривибас и далее по маршруту.

Троллейбусы 14-го маршрута в направлении из конечного пункта "Межциемс" будут курсировать по маршруту до улицы Бривибас. Далее по улице Бривибас, улице Матиса, улице A. Чака, улице Марияс, улице Элизабетес до остановки "Центральный вокзал" (конечный пункт 18/23 троллейбуса) и обратно по улице Элизабетес, улице Сатеклес, улице Марияс, улице A. Чака, улице Матиса, улице Бривибас и далее по маршруту в конечный пункт "Межциемс".

Троллейбусы 17-го маршрута в направлении из конечного пункта "Пурвциемс" будут курсировать по маршруту до улицы Бривибас. Далее по улице Бривибас, улице Матиса, улице A. Чака, улице Марияс, улице Элизабетес до остановки "Центральный вокзал" (конечный пункт 18/23 троллейбуса) и обратно по улице Элизабетес, улице Сатеклес, улице Марияс, улице A. Чака, улице Матиса, улице Бривибас и далее по маршруту в конечный пункт "Пурвциемс".