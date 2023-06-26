Во время Праздника песни будет доступен спецбилет на общественный транспорт

Во время Праздника песни и танца для обеспечения удобного проезда в общественном транспорте столицы будут доступны специальные билеты. Билет можно купить уже сегодня и он будет доступен любому покупателю, независимо от статуса рижанина или участия в Празднике песни, сообщили в Rīgas satiksme.

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Цена билета составляет 10 евро и им можно будет пользоваться с 1 по 10 июля. Билет можно купить как в виде специального э-талона, так и загрузить его на карту рижанина, персонализированный э-талон, неперсонализированный синий э-талон, а также на желтый э-талон. Спецбилет продается во всех местах, где можно купить обычные э-талоны.

"Специальный билет на Праздник песни — это удобный способ добраться до площадок проведения мероприятий и обратно, окунувшись в праздничную атмосферу и снизив интенсивность движения в городе. Мы призываем посетителей праздника пользоваться общественным транспортом, поэтому все желающие могут приобрести особый билет", — пояснила председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса.

В ближайшие дни специальный билет можно будет приобрести и в мобильных приложениях.