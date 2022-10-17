Во время проверки автосервисов Служба окружающей среды обнаружила горы опасных отходов

Государственная служба среды (VVD) провела ежегодную кампанию по контролю автосервисов — 12 и 13 октября специалисты VVD побывали в 179 автосервисах в 40 населенных пунктах. Эксперты придерживаются принципа "Сначала — проконсультируй", то есть объясняют предпринимателям требования бережного отношения к окружающей среде, а главным образом — то, как нужно управлять опасными отходами.

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Нарушения и несоответствия были констатированы почти в каждом из объектов, и автосервисам дали возможность исправить их в течение месяца, зарегистрировав загрязняющую деятельность в VVD.

"В Латвии в управлении опасными отходами наблюдаются серьезные проблемы. Очень слабо понимание общественности о неблагоприятном воздействии опасных отходов, особенно их произвольного сжигания, на окружающую среду и здоровье человека", — объясняет генеральная директор VDD Элита Баклане-Ансберга.

По ее словам, необходимо усовершенствовать процесс сбора и переработки мусора. Так, в ходе проверок несколько представителей автосервисов честно заявили, что, хоть это и не законно, отработанное масло часто продается частным лицам, вместо того, чтобы передаваться в безопасное управление. В семи из опрошенных компаний инспекторы обнаружили признаки сжигания отработанного масла, что серьезно угрожает здоровью людей и окружающей среды в целом.

Данные, полученные в ходе контрольной кампании, показывают, что автомастерские до сих пор плохо понимают, как правильно обращаться с опасными отходами — отработанными маслами, фильтрами, аккумуляторами и т. д.

На территории 44% объектов обнаружены скопления опасных отходов. Во время проверки только шестая часть сервисов смогла подтвердить, что опасные отходы передаются на легальное управление, еще меньше компаний ведут учет опасных отходов. Опасные отходы, которые скапливаются в автомастерских, не зарегистрировавших свою загрязняющую деятельность, более вероятно могут быть сожжены, выброшены в окружающую среду или сданы вместе с бытовыми отходами.

В ходе проверки также констатировано, что в каждом десятом автосервисе имеются существенные скопления шин, а 62% сервисов в течение года не сдавали шины в безопасную переработку. В ходе опроса представители сервисов дали понять, что возможность сделать это бесплатно и доступным способом мотивировала бы автосервисы сдавать шины легально.

Объектами проверок в первую очередь стали автосервисы, которые зарегистрировали деятельность в Службе госдоходов (VID), но не получили разрешение на загрязняющую деятельность от VDD. По предварительным подсчетам, в Латвии около 25% автосервисов работают без этого разрешения, тогда как у 2588 автомастерских в стране есть такое разрешение.

В случаях, если имеются обоснованные подозрения в недобросовестном поведении автосервисов по отношению к окружающей среде, VDD просит сообщать об этом по телефону +371 26338800 или с помощью мобильного приложения Environmental SOS.

Узнать, зарегистрировал ли выбранный вами автосервис загрязняющую деятельность, можно на общедоступном сайте реестра услуг VDD — www.registri.vvd.gov.lv (в разделе "Поиск разрешений и лицензий", категория С загрязняющих веществ).