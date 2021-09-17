Во время Рижского веломарафона существенно ограничат движение; закроют набережную 11 Ноября

В связи с заездом Рижского веломарафона Toyota 19 сентября в Риге существенно ограничат движение, в том числе закроют набережную 11 Ноября.

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Уже с 08:00 18 сентября до 20:00 19 сентября будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на набережной 11 Ноября, на участке от Каменного моста до Вантового моста, на прилегающей к набережной 11 Ноября параллельной улице со стороны Старой Риги (между Бискапа гате и Полю гате) и на улице Цитаделес — на участке от улицы Торня до площади Пилс.

Также с 17:00 18 сентября до 20:00 19 сентября будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на Баласта дамбис, а с 17:00 18 сентября до 17:00 19 сентября — на улице Кугю (со стороны Даугавы).

Обращаем внимание, с 08:00 18 сентября до 20:00 19 сентября закроют движение транспортных средств по набережной 11 Ноября, на участке от Каменного моста до Вантового моста, и на прилегающей к набережной 11 Ноября параллельной улице со стороны Старой Риги (между Бискапа гате и Полю гате).

В свою очередь 19 сентября движение транспортных средств будет закрыто:

с 10:30 до 16:15 по набережной генерала Радзиньша и улице Краста, по направлению и на участке от Каменного моста до Южного моста;

с 10:30 до 16:30 по Южному мосту, по направлению в сторону Пардаугавы от въезда с улицы Краста до улицы Баускас (по левой полосе будет обеспечено движение общественного транспорта);

с 11:00 до 17:00 по на улице Баускас, от круга Южного моста до улицы Мукусалас, по улице Мукусалас от улицы Баускас до Каменного моста, на ротационном круге на улице Мукусалас под Островным мостом, в тоннеле Каменного моста, по улице Кугю, улице Триядибас, Ранькя дамбис (будет организовано двустороннее движение по втречной полосе), Баласта дамбис, Вантовом мосту (по левой полосе будет обеспечено движение общественного транспорта).

В том числе с 08:00 18 сентября до 19:30 19 сентября в случае необходимости будет организовано двустороннее движение транспортных средств по Домской площади.

А также 19 сентября с 09:00 до 17:00 будет запрещено движение по набережной 11 Ноября электроскутеров, велорикш, электромобилей и лошадиных упряжек.