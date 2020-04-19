Во время строительных работ в Резекне найдены останки военнопленных

Во время строительства в парке Северного района Резекне были обнаружены останки пленников лагеря военнопленных, сообщает LETA.

Во время земельных работ строители обнаружили фрагменты костей. Первые такие находки датированы октябрем прошлого года, однако в этот раз речь идет о массовых захоронениях на территории бывшего советского лагеря для военнопленных, указали в Резекненском самоуправлении.

В субботу в Резекне прибыл отряд “Легенда”, занимающийся поиском павших военных. Отряд должен точно определить площадь захоронения и изъять из земли фрагменты скелетов. Руководитель “Легенды” Талис Эшмитс указал, что найденные медальоны свидетельствуют о том, что это советские военнопленные, захороненные с 1941 по 1942 год.

Останки военных будут сложены в специальные мешки и в будущем захоронены на кладбище улице Миера.

В самоуправлении указали, что впервые останки военных на месте советского лагеря были найдены в 60-х годах прошлого века, во время строительства жилого района. Они были частично перезахоронены на кладбище улицы Миера.

Реконструкцией парка Северного района в Резекне занимается предприятие Ceļi un tilti, сумма договора составляет 1 910 476 евро. Там появится баскетбольная площадка, велодорога, детская площадка и два декоративных бассейна.