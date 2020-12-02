Во время тренировок спортсмены смогут не использовать маски
Foto: Victor Freitas / cc

Во время тренировок в период чрезвычайной ситуации спортсмены смогут не использовать маски. Такое решение в среду приняло правительство.

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На внеочередном заседании правительства были внесены поправки в распоряжение Кабинета министров "Об объявлении чрезвычайной ситуации". Они определяют исключения из правил об обязательном использовании масок или закрывающих рот и нос щитков в общественных помещениях, в том числе на месте работы.

Как сообщалось, в период ЧС во всех помещениях, кроме дома, необходимо использовать маски.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков сообщил, что с медицинской точки зрения использование масок во время интенсивных физических нагрузок нежелательно, потому что это может привести к проблемам с дыханием. Однако желательно использование маски для лица до и после физической активности.

В то же время он подчеркнул, что важную роль в фитнес-клубах играет соблюдение дистанции и проветривание, ведь во время физической нагрузки человек дышит глубже и интенсивнее, что потенциально ставит под угрозу других посетителей тренажерного зала, если туда пришел заниматься инфицированный вирусом человек.

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Центр профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков Коронавирус
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