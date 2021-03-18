С целью более эффективного использования вакцин от Covid-19 во время выездной вакцинации будет разрешено прививать и членов домохозяйства вакцинируемого, постановило правительство.

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В настоящее время проводится вакцинация людей старше 70 лет, а в ближайшее время будет начата также вакцинация людей с хроническими заболеваниями, физическими нарушениями и психическими расстройствами. Среди них есть люди с ограниченными возможностями, которые не могут прибыть в лечебное учреждение, чтобы сделать прививку, поэтому планируется проводить выездную вакцинацию по месту их жительства.

Как отмечает Минздрав, вакцинация по месту жительства требует больших ресурсов — времени на дорогу и новых комплектов средств защиты для каждого эпизода вакцинации, поэтому необходимо, чтобы во время выездной вакцинации по возможности эффективнее использовались все дозы вакцины, то есть прививались и члены домохозяйства вакцинируемого.