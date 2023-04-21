Во время забастовки учителей в центре Риги ограничат движение

В понедельник, 24 апреля во время организованного Латвийским профсоюзом работников образования и науки шествия в центре Риги будут действовать ограничения движения, сообщили в Рижской думе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С 11.00 до 12.30 часов по необходимости будет закрыто движение для пешеходов и транспортных средств по маршруту ул. Тербатас - ул. Элизабетес - бульвар Бривибас - ул. Калькю - ул. Вальню - ул. Торню - ул. Екаба - Домская площадь.

В период с 8.00 до 11.00 часов будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы Тербатас - от ул. Матиса до ул. Стабу.

С 12.30 до 14.30 часов состоится собрание на Домской площади, поэтому с 8.00 до 17.00 будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на Домской площади.

В период с 10.00 до 11.30 часов для движения транспортных средств будет закрыта улица Бруниниеку - на участке от ул. Кр. Барона до ул. Тербатас. Исключение - оперативный и общественный транспорт, а также транспорт участников шествия.

Движение закрыто на улице Тербатас - на участке от ул. Матиса до ул. Стабу.

Организатор шествия и собрания обязуется соблюдать правила общественного порядка, а также привести в порядок территорию по завершении мероприятия.

В случае необходимости оставленные в запрещенных местах транспортные средства в принудительном порядке будут перемещены в ближайшее место, где разрешена стоянка.

Как уже сообщалось, на следующей неделе запланировано трехдневная забастовка учителей, которая начнется в понедельник, 24 апреля с протестного шествия.