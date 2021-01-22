Во всех бригадах Земессардзе создадут киберотряды
Foto: Pixabay

Учитывая нынешние реалии, когда вопросы кибербезопасности становятся все более и более важными, Национальные вооруженные силы Латвии приняли решение о создании киберотрядов во всех бригадах Земессардзе. Как сообщает LETA, об этом в пятницу, 22 января, заявил министр обороны страны Артис Пабрикс.

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На данный момент уже создан киберотряд в Видземской бригаде, отметил министр.

Главными целями киберотрядов поставлено развитие возможностей армии по поддержке в случае инцидентов в сфере ИТ-технологий. Киберземессаргов будут подключать, если ресурсов армии или центра безопасности Cert.lv будет не хватать для решения срочных вопросов, связанных с киберсредой.

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