Во Всемирный день диабета жителей приглашают на бесплатную проверку здоровья

В понедельник, 14 ноября, по случаю Всемирного дня диабета Рижская 1-я больница приглашает жителей, особенно людей с избыточным весом, на бесплатное обследование здоровья. Об этом агентству LETA сообщила представитель больницы Ивета Медне.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Латвия занимает второе место в Европейском союзе по уровню предотвратимой смертности.
14 ноября жители бесплатно определить уровень сахара в крови при помощи глюкометра (для этого медики возьмут у пациента каплю крови из пальца) и индекс массы тела (ИМТ), который поможет выявить наличие избыточной массы тела. Жители также смогут получить информацию от врача о том, как улучшить здоровье.
Ежегодно в Латвии регистрируется в среднем от 6000 до 7000 новых больных сахарным диабетом. Диабет — это хроническое заболевание обмена веществ, которое характеризуется повышенным уровнем глюкозы (сахара) в крови из-за недостатка инсулина, нарушения инсулина или сочетания обеих этих причин. Чем больше у человека жировой ткани, тем больше инсулина нужно организму, чтобы сахар из крови мог попасть в клетки и дать им энергию.
В случае диабета важно знать о долгосрочных проблемах со здоровьем, которые могут развиться у людей с таким диагнозом. У пожилых людей сахарный диабет является далеко не единственным диагнозом, и, например, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Cердечно-сосудистые заболевания — основная причина смерти жителей в Латвии.
Повышенный риск развития диабета есть у людей с избыточным весом, повышенным уровнем холестерина в крови, повышенным артериальным давлением, а также у людей с малоподвижным образом жизни и курильщиков.
Все это — так называемые поддающиеся влиянию или модифицируемые факторы риска, их можно уменьшить или предотвратить, скорректировав питание, физическую активность и другие привычки. Независящим от человека фактором риска является наследственность — если у родственника первой степени родства диабет, то риск заболеть значительно повышается.
1-я Рижская больница подчеркивает, что каждому важно осознавать свои риски, вовремя принимать решения и действовать, чтобы не заболеть диабетом.
Мероприятие состоится 14 ноября с 10:00 до 12:00 в конференц-зале на улице Бруниниеку 5, во втором корпусе.