Во вторник 15 нелегалов пытались пересечь латвийско-белорусскую границу

Во вторник, 21 сентября, Госпогранохрана предотвратила попытки 15 человек незаконно пересечь границу Латвии и Беларуси, сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Всего с 10 августа пресечены 1299 таких попыток.

За незаконное пересечение границы в минувшие сутки никто не был задержан.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 38 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 390 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство с 11 августа по 10 ноября объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.

Должностные лица заявляют, что усилия правящего в Беларуси режима Александра Лукашенко по организации потока нелегальной миграции в Латвию, Литву и Польшу следует расценивать как проявления гибридной войны и гибридной угрозы.