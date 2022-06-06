Во вторник будет еще теплее, местами возможна гроза
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Во вторник воздух в Латвии прогреется до +21..+26 градусов, на побережье будет на пару градусов холоднее.

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Ожидается переменная облачность, ночь пройдет без осадков, а при слабом ветре температура воздуха опустится до +8..+15 градусов, прогнозируют синоптики.

Днем во многих районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер слабый, при грозе порывистый.

Во вторник в Риге будет солнечно, во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +15 градусов, днем до +25 градусов.

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