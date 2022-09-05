Во вторник будет облачно, но без дождя

Во вторник в Латвии будет облачно, но без существенных осадков, прогнозируют синоптики.

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Минимальная температура воздуха ночью — 0..+7 градусов, местами на побережье — до +9. Днем температура воздуха не превысит +13..+18 градусов. Будет дуть слабый северо-западный ветер.

В Риге сохранится переменная облачность, ночью может пройти небольшой дождь. Ночью будет безветренно, температура воздуха — около +9 градусов; днем будет дуть слабый северо-западный ветер, воздух прогреется до +15..+16 градусов.