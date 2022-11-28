Во вторник будет пасмурно, на востоке Латвии снова пойдет снег

Во вторник в Латвии будет облачно, в восточной части снова пойдет снег, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Ночью небо будет в основном затянуто облаками, но значительных осадков не ожидается. На некоторых участках дороги будут скользкими. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Ночью столбик термометра опустится до +1,-2 градуса.

Днем ​​на некоторых участках дороги также будут скользкими. Ветер будет слабо и умеренно, с востока и юго-востока. Максимальная температура воздуха достигнет +2, -2 градусов.

В Риге ночью небо затянет толстый слой облаков, но существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер. Воздух остынет до -1 градуса. День будет облачным, после обеда ожидается небольшой снег. Сохранится восточный, юго-восточный ветер, столбик термометра будет держаться на уровне нуля.

