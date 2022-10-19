Во вторник число больных с диагнозом Covid-19 в больницах практически не изменилось

За последние 24 часа количество пациентов с Covid-19, находящихся на лечении в больницах, сократилось с 371 до 370, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
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Вчера было госпитализировано 50 пациентов с коронавирусом, выписано 48 человек.
У 144 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 139 человек среднетяжелое течение заболевания, пятеро находятся в тяжелом состоянии.
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