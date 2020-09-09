Во вторник Covid-19 выявлен в Риге и Даугавпилсе, в Кекавском, Олайнском и Аглонском краях

Констатированные за прошедшие сутки случаи Covid-19 зарегистрированы в Риге, Даугавпилсе, а также в Кекавском, Олайнском и Аглонском краях, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Из выявленных во вторник 11 случаев Covid-19 пять зарегистрированы в Риге, по два — в Даугавпилсе и Кекавском крае, по одному — в Олайнском и Аглонском краях.

Таким образом, в Риге на данный момент 48 случаев Covid-19, в Даугавпилсе — 13, в Олайнском крае — девять, в Аглонском крае — восемь, в Кекавском крае — два. До вчерашнего дня Кекавский край был одним из самоуправлений, где уже не было ни одного пациента с Covid-19.

Пять человек, у которых вчера выявлено заражение новым коронавирусом, принадлежат к возрастной группе от 20 до 29 лет, трое — к возрастной группе от 50 до 59 лет, по одному — к возрастным группам от 30 до 39 лет и от 60 до 69 лет. Один больной старше 70 лет.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии сделано 2397 тестов на Covid-19, подтверждено 11 новых случаев заболевания.

Согласно данным ЦПКЗ, трое заболевших являются контактными лицами больных Covid-19, четверо вернулись из-за границы, в том числе из России, Эстонии и Франции. Источник заражения остальных устанавливается.