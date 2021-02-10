Во вторник для вакцинации медиков впервые использованы вакцины AstraZeneca

Во вторник для вакцинации медиков от Covid-19 впервые использованы вакцины AstraZeneca, сообщает Национальная служба здравоохранения.

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Вторую прививку от Covid-19 вчера сделали 37 человек, а первая доза введена 131 человеку.

В целом вакцины получили уже 18 215 человек, в том числе 80,2% (14 609 человек) вакцинацию полностью завершили.

Вакцинация от Covid-19 в Латвии началась 18 декабря, и первыми прививаются медики и другие работники медицинских учреждений.

На данный момент Латвия получила 41 025 вакцин производителей Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.