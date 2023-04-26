Во вторник из гуманных соображений через латвийско-белорусскую границу пропустили восемь человек

Во вторник было предотвращено 39 попыток незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, при этом восьми человекам было разрешено сделать это из соображений гуманности, сообщает Государственная пограничная служба.

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За этот год было предотвращено 1909 попыток пересечь латвийско-белорусскую границу, исключения из гуманных соображений были сделаны для 153 человек. В прошлом году было предотвращено 5286 попыток, 217 человек пропустили.

Как заявил на прошлой неделе глава Пограничной службы Гунтис Пуятс, скорее всего, с приближением лета риски нелегальной иммиграции увеличатся.

10 августа в 2021 в пограничных областях была объявлена чрезвычайная ситуация, которая с тех пор неоднократно продлевалась. Нелегальные мигранты из Афганистана, Сирии, Ирака и других стран, пытавшиеся попасть в Латвию через Беларусь, жаловались на жестокое обращение со стороны латвийских пограничников. Из-за этого Латвия подверглась критике международных правозащитников, например, со стороны Amnesty International.