Во вторник из-за снегопада в Талсинском крае школьники будут учиться удаленно

Из-за снегопада в Талсинском крае завтра, 13 декабря, школьные автобусы не будут курсировать, а уроки будут проходить дистанционно, сообщила агентству LETA представитель самоуправления Талсинского края Инита Федько.

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Федько отмечает, что сегодня утром уже были трудности с обеспечением школьного транспорта, так как два автобуса съехали в кювет, но они относительно быстро вернулись на дорогу, обошлось без пострадавших. Все автобусы развозили детей по учебным заведениям, но ехали дольше обычного.

Сейчас Управление образования связывается с директорами учебных заведений, чтобы сообщить им, что завтра, 13 декабря, самоуправление не будет предоставлять транспорт для учащихся. Каждого ученика, который едет в школу на школьном автобусе, просят завтра остаться дома. По мере возможности образовательные учреждения будут обеспечивать дистанционный процесс обучения детей, оставшихся дома.

Федько сообщает, что погодные условия существенно повлияли на повседневную деятельность жителей района. С раннего утра в самоуправление Талсинского района поступает много звонков и жалоб от жителей на заснеженные и заметенные дороги. Большинство жителей звонят из Талсинской и Мерсрагской волостей. Хотя метель не утихает, уборка дорог обеспечивается по мере возможности. Уборку улиц в Талси начали около 8.45, около 7.30 техника выехала из Валдемарпилса в Талси, в 15.00 в Мерсрагской волости снова начнется уборка улиц и дорог.

Сейчас в приоритете уборка основных дорог и улиц, так как технические возможности поставщиков услуг также ограничены.

Самоуправление призывает жителей проявить понимание и по возможности сократить поездки на транспорте