Во вторник Кабинет министров планирует принять окончательное решение о "ковидных" ограничениях после 15 ноября

Кабинет министров на заседании во вторник планирует утвердить окончательное решение о том, какие требования эпидемиологической безопасности будут действовать после 15 ноября, когда в стране завершится режим локдауна. О решимости правительства сообщил после совета коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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Глава правительства отметил, что Кабмин старается вовремя принимать решения, чтобы каждый мог понять, что "от нас ждут и какой будет ситуация в будущем".

"Мы видим, что после принятых решений кривая заболеваемости была сломлена. Сейчас мы наблюдаем фактическое снижение заболеваемости в течение недели. Правда, абсолютный уровень остается высоким, и в больницах у нас все еще критическая ситуации, поскольку в стационарах она улучшится — уменьшится поток пациентов — примерно через две недели после того, как начнет снижаться заболеваемость. В ближайшие две недели давление, связанное с ростом числа пациентом в больницах, ожидается, и тут ничего удивительного", — сказал глава Кабинета министров.

Он также отметил, что регулирование, которое правительство планирует принять во вторник, будет применяться ко всей стране и не будет отличаться, например, в Латгалии, где показатели вакцинации против Covid-19 ниже, чем в среднем по стране.

Председатель фракции Attīstībai/Par! в Сейме Юрис Пуце подтвердил, что коалиционные партнеры имеют схожие приритеты в отношении действий после отмены комендантского часа. Группа оперативного управления продолжает работать над "подготовкой оптимального регламента, соответствующего эпидемиологической ситуации" с 15 ноября, отметил Пуце.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе Кабинет министров предварительно обсуждал план ограничений после 15 ноября. Главная идея: ввести послабления при привитых и переболевших, еще больше ограничив возможности невакцинированных. Предусматривается: