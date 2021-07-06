Во вторник местами ожидаются дожди и грозы
Foto: LETA

Во вторник во многих регионах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы с ливнями, прогнозируют синоптики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Локально возможны также град и порывы ветра до 17 метров в секунду. На востоке Латвии осадков не ожидается.

Небо будет в основном облачным, температура воздуха составит +24…+29 градусов. Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер, в Курземе — западный ветер.

В Риге во вторник также возможны грозовые ливни, температура воздуха составит до +26 градусов.

По всей стране сохраняется объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии желтое предупреждение о жаре, а в Курземе и Видземе, в том числе в Риге, также предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов