Во вторник местами ожидаются дожди и грозы

Во вторник во многих регионах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы с ливнями, прогнозируют синоптики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Локально возможны также град и порывы ветра до 17 метров в секунду. На востоке Латвии осадков не ожидается.

Небо будет в основном облачным, температура воздуха составит +24…+29 градусов. Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер, в Курземе — западный ветер.

В Риге во вторник также возможны грозовые ливни, температура воздуха составит до +26 градусов.

По всей стране сохраняется объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии желтое предупреждение о жаре, а в Курземе и Видземе, в том числе в Риге, также предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.