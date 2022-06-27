Во вторник местами в Латвии ожидаются грозы
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Во вторник местами в Латвии ожидаются дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

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Ночь и утро преимущественно пройдут без осадков. Во второй половине дня грозовые тучи более вероятны на востоке страны, во вторник вечером — в других районах Латвии.

Гроза принесет с собой очень сильный дождь с градом и сильные порывы ветра.

Минимальная температура воздуха ночью составит +16…+22 градуса, днем достигнет +28…+33 градуса.

Во вторник в Риге ожидается переменная облачность. Начиная с полудня вероятность грозы будет увеличиваться. При слабом юго-восточном ветре температура воздуха ночью понизится до +22 градусов, а днем повысится до +32 градусов.

Уже сообщалось, что из-за сильной жары Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение.

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