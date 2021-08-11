Во вторник на границе с Беларусью задержаны 77 мигрантов

Во вторник на границе Латвии и Беларуси задержаны 77 мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь границу, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За прошедшую ночь, когда вступило в силу распоряжение о введение чрезвычайной ситуации, Погранохрана предотвратила попытки попасть в Латвию 56 лиц.

Всего с 6 августа по 10 августа за попытку нелегально пересечь границу Латвии были задержаны 295 человек. В сумме в этом году задержаны 355 человек.

Этим утром командир Национальных вооруженных сил (НВС) Леонид Калниньш в эфире Латвийского радио сказал, что граница Латвии и Беларуси не особо хорошо оборудована. Есть места, где "возникают дыры". Там Погранохрана и армия организовали дополнительные патрули. Кроме того, НВС в приграничной зоне установили различное оборудование для слежки. В целом Калниньш указал, что "НВС были в полной готовности еще до решения правительства о чрезвычайной ситуации".