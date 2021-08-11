Во вторник на границе с Беларусью задержаны 77 мигрантов
Foto: LETA

Во вторник на границе Латвии и Беларуси задержаны 77 мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь границу, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За прошедшую ночь, когда вступило в силу распоряжение о введение чрезвычайной ситуации, Погранохрана предотвратила попытки попасть в Латвию 56 лиц.

Всего с 6 августа по 10 августа за попытку нелегально пересечь границу Латвии были задержаны 295 человек. В сумме в этом году задержаны 355 человек.

Этим утром командир Национальных вооруженных сил (НВС) Леонид Калниньш в эфире Латвийского радио сказал, что граница Латвии и Беларуси не особо хорошо оборудована. Есть места, где "возникают дыры". Там Погранохрана и армия организовали дополнительные патрули. Кроме того, НВС в приграничной зоне установили различное оборудование для слежки. В целом Калниньш указал, что "НВС были в полной готовности еще до решения правительства о чрезвычайной ситуации".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

22

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Беларусь
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Что такое непрерывное образование и почему необходимо учиться всю жизнь?
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом