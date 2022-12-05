Во вторник на всей территории Латвии ожидаются осадки – снег и ледяной дождь

Во вторник в Латвии небо полностью затянет облаками, на всей территории страны ожидаются осадки – снег и мокрый снег, местами ледяной дождь, сообщают синоптики Центра окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии.

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Ночью в Латвию с юга придет широкая зона осадков, поэтому будет пасмурно, ночью во многих местах будет идти снег. Толщина снежного покрова местами увеличится до трех сантиметров, дороги будут скользкими.

Будет дуть слабый юго-восточный, южный ветер, минимальная температура воздуха составит от -4 до -8 градусов, в Курземе мороз не превысит от -2 до -4 градусов.

В Риге ночью будет пасмурно, рано утром пойдет снег. Проезжие части и тротуары будут скользкими. Будет дуть слабый юго-восточный, южный ветер, минимальная температура воздуха составит от -3 до -5 градусов.

Во вторник в столице будет облачно, пойдет кратковременный снег, возможен ледяной дождь, на дорогах и тротуарах может образоваться гололедица. Будет дуть медленный юго-восточный, южный ветер, столбик термометра будет держаться на отметке от 0 до -2 градусов.

