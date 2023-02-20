Во вторник на закрытом участке ул. Кр. Валдемара будет возобновлено движение общественного транспорта

В Риге жильцам поврежденных домов на улице Кр.Валдемара разрешат забрать из дома самые необходимые вещи. Со вторника, 21 февраля, планируется разрешить движение общественного транспорта мимо домов.

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Как подтвердил агентству LETA мэр Риги Мартиньш Стакис, Рижское самоуправление получило заключение эксперта, которое позволяет восстановить движение общественного транспорта по одной полосе на закрытом участке улицы Валдемара.

Жильцы поврежденных зданий смогут забрать из домов предметы первой необходимости. Самоуправление предоставит жителям подробную информацию на запланированном в понедельник собрании, пояснил Стакис.

Как выяснило агентство LETA в Рижской думе, общественный транспорт сможет проезжать мимо конкретного здания только по одной полосе, по которой же будет организовано и движение в обратную. Движение на этом участке улицы по-прежнему будет закрыто для других участников дорожного движения.

Как уже сообщалось, в субботу вечером из двух домов на улице Кр. Валдемара эвакуировали людей, так как в стенах этих зданий расширились трещины. Из двух соседних зданий эвакуировали 33 человека.

Чтобы не подвергать опасности участников дорожного движения, на участке улицы Кр.Валдемара от улицы Шарлотес до улицы Алояс было закрыто движение.

В самоуправлении сообщили, что эвакуированные жители имеют право на получение кризисного пособия — до 500 евро на человека или до 1000 евро на семью.